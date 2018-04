Cyril Féraud en couple : Pourquoi "c'est compliqué" !

Cyril Féraud ne chôme pas. En plus d'être aux commandes de Slam, de Personne n'y avait pensé, du Grand Slam et de présenter le spectacle Âge tendre et têtes de bois tous les week-ends, il s'apprête à reprendre la mythique émission La Carte au trésor. Un rythme qui l'oblige à mener une vie très saine et à s'organiser pour ne pas mettre sa vie privée de côté.

Lors de son entretien pour nos confrères de Nous deux, l'animateur de France 3 n'a pas caché être en couple et tenter de mener de front tant bien que mal ces deux aspects de sa vie : "Mes amours vont bien, merci (rires). Plus sérieusement, ce n'est pas simple d'avoir une vie privée quand on rentre le soir après avoir tourné six émissions. J'arrive à concilier les deux, mais c'est compliqué. Je reste discret car je pense sincèrement que ça n'intéresse personne de savoir avec qui je couche. Je m'expose suffisamment à l'antenne pour ne pas en plus envahir les magazines."

Le beau blond de 33 ans est ensuite revenu sur son envie de devenir papa. S'il n'a pas caché qu'avoir un bébé lui tenait à coeur, il a admis que cela ne se fera pas avant quelques années : "C'est vrai que je pense à la paternité, mais pas pour l'instant, car je n'ai pas envie de faire un enfant sans pouvoir m'en occuper. Mais dans quelques années, je pense que je lèverai le pied pour construire une famille."

L'intégralité de l'interview de Cyril Féraud est à retrouver dans le magazine Nous deux du 10 avril 2018.