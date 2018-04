Cyril Hanouna agacé par le départ de Camille Combal de TPMP : "Il se sent trahi"

Le 20 avril dernier, nous apprenions la nouvelle du futur départ de Camille Combal de Touche pas à mon poste (C8) après de longues années de bons et loyaux services. Depuis, il se dit ici et là que Cyril Hanouna aurait du mal à digérer cette officialisation...

Si "Baba" était au courant du souhait de son protégé – celui à qui il a offert une formidable exposition durant six saisons (et qu'il a même produit sur Virgin Radio !) – de tourner la page TPMP, il ne désespérait pas de le dissuader de partir si vite. Selon Public, Cyril Hanouna accuse donc le coup. "Cyril se sent trahi par son poulain", a confié un collaborateur de l'animateur à nos confrères.

Pour rappel, Camille Combal, qui brille encore et toujours dans son Poste de surveillance et que les "fanzouzes" ont soutenu dans Il en pense quoi Camille ? ou encore L'Œuf ou la Poule ? (deux productions H2O, la société de Cyril Hanouna) avait confié à nos confrères de Puremedias.com au moment de son annonce : "J'en ai parlé longuement avec Cyril. Je pars avec des souvenirs incroyables, j'aime profondément Cyril et toute l'équipe mais c'est la fin d'un cycle. (...) Franchement, j'ai eu une chance énorme de faire cette émission au succès dingue, et je remercie encore les équipes, Cyril et surtout les téléspectateurs qui sont là chaque soir et sur les réseaux sociaux." Et d'ajouter pour motiver sa décision : "J'aurais aimé grandir dans l'émission. C'est ce qui devait arriver cette année – j'ai même arrêté ma quotidienne Il en pense quoi Camille ? pour ça. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça arrive, je n'en veux à personne mais j'aurais préféré grandir dans Touche pas à mon poste."

Camille Combal restera-t-il dans le groupe Canal+ ou va-t-il partir vers TF1 – ce qui pourrait être vécu comme une nouvelle trahison – comme le disent certaines rumeurs ? L'avenir nous le dira.

Une chose est sûre, dans Quotidien sur TMC (groupe TF1), Yann Barthès a estimé avec humour à "0% de chance" le fait que Camille Combal le rejoigne à la rentrée prochaine. Le message, très cash, est passé !