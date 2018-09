Cyril Hanouna apaise les tensions avec Alain Chabat : "Il dit qu'il regrettait"

C'est l'un des sujets qui a fait le plus parler ce week-end dans le monde de la télévision. Lors d'une interview pour le JDD, Alain Chabat (59 ans) a fait savoir qu'il ne souhaitait pas recevoir Cyril Hanouna (43 ans) dans Burger Quiz (TMC), alors que ce dernier avait annoncé qu'il adorait l'émission et qu'il aimerait s'y rendre.

Dans la foulée, l'animateur de Touche pas à mon poste (C8) lui a donc répondu sur Twitter : "Les chéris, j'ai vu qu'Alain Chabat refusait que je participe à Burger Quiz. Mais en fait Alain, j'ai dit ça pour être gentil, je m'en balec total en fait." Il avait ensuite promis d'évoquer le sujet dans son émission lundi 10 septembre 2018. C'est donc ce qu'il a fait peu de temps avant de rendre l'antenne.

Après que ses chroniqueurs ont donné leur avis sur les déclarations d'Alain Chabat, Cyril Hanouna a souhaité apaiser les tensions : "Alain, nous, on continuera à t'aimer même si toi, tu nous aimes pas. On continuera à regarder Burger Quiz, a-t-il lancé. J'espère que tu regrettes ce que tu as dit me concernant. D'après les échos que j'ai, il dit qu'il aurait été un peu trop loin, qu'il regrettait et qu'il avait voulu faire un bon mot."

Baba lui a alors laissé une porte ouverte en expliquant qu'il espérait avoir une "discussion tranquille" avec lui s'ils venaient à se croiser un jour. "On se croisait beaucoup avant, j'étais son stagiaire à Comédie", a-t-il conclu.

Du côté des audiences, l'émission TPMP diffusée hier soir a rassemblé 1,09 million de fanzouzes (soit 4,9% de part de marché). Quotidien était derrière, avec 1,07 million de téléspectateurs.