Cyril Hanouna aura son late show à la rentrée face à Arthur : "Ça va être ouf !"

Si Cyril Hanouna et Arthur ont enterré la hache de guerre il y a quelques mois, ils pourraient redevenir rivaux à la rentrée prochaine !

En effet, l'animateur de Touche pas à mon poste sur C8 a annoncé ce 7 juillet 2018 sur Twitter qu'il allait lancer son propre late show à la rentrée prochaine, toujours sur C8. Une émission de débats avec une bande, diffusée en direct, qui sera programmée le vendredi soir en face de Vendredi, tout est permis avec Arthur notamment.

"Bon, comme je suis content je vous l'annonce, il va y avoir du Babatony [un nom bien mystérieux, NDLR] le vendredi soir vers 23h dans votre télé avec une bande de ouf et des gens que vous aimez ! Je vous donne un premier nom demain ! Ça va être ouf ! Je vous le dis ! C8 nous a donné le go hier", a tweeté Cyril Hanouna (43 ans) avec beaucoup d'enthousiasme.

Pour rappel, à l'origine de la dernière brouille entre Arthur et Cyril Hanouna, il y avait la programmation d'une émission sur TF1 en juin 2016, 5 à 7 avec Arthur, censée enlever de nombreux téléspectateurs à TPMP. "On était très copains, je l'avais très souvent au téléphone, il me disait que tout allait bien. Et il préparait en sous main 5 à 7 avec Arthur, qui était censée être une émission qu'on appelait 'killer TPMP', c'est-à-dire pour tuer Touche pas à mon poste. J'aime bien les mecs honnêtes. (...) Il aurait très bien pu me dire 'Je vais préparer une émission en face de toi'. Il ne l'a pas fait, c'était son choix", avait expliqué Cyril Hanouna l'an dernier.

Cette fois, Cyril Hanouna annonce la couleur...