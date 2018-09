Cyril Hanouna boycotté par Alain Chabat : Il s'en "balec"

L'année vient tout juste de commencer mais Cyril Hanouna semble déjà en guerre avec plusieurs animateurs. C'est d'abord sa supposée rivalité avec Yann Barthès qui a été étalée dans les journaux et magazines télé, mais aujourd'hui, le présentateur de Touche pas à mon poste semble avoir un souci avec Alain Chabat et pour cause !

Ce dernier a récemment annoncé qu'il refusait de l'accueillir dans son émission loufoque Burger Quiz (C8) : "Je sais qu'il a envie mais je ne vois pas ce qu'on pourrait faire avec lui. Je le dis sans violence et sans haine mais Cyril Hanouna, c'est non", déclarait-il, très ferme, dans les colonnes du JDD.

Cyril Hanouna n'a pas tardé à répondre, se défendant de vouloir à tout prix intégrer l'équipe Mayo ou l'équipe Ketchup du programme de C8 : "Les chéris, j'ai vu qu'Alain Chabat refusait que je participe à Burger Quiz mais en fait Alain, j'ai dit ça pour être gentil, je m'en balec total en fait", écrivait-il sur Twitter dimanche 9 septembre 2018.

Il a en outre fait savoir qu'il évoquerait la décision de l'acteur et réalisateur de 59 ans ce lundi soir dans TPMP : "Comme quoi, il faut pas être gentil ! Hâte de vous retrouver demain, mes beautés"... Ça promet !