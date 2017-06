Cyril Hanouna en contact avec Matthieu Delormeau : Il en dit plus...

Après une longue absence d'un mois, Matthieu Delormeau a fini par donner de ses nouvelles sur Twitter le 19 juin 2017. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Puremédias, Cyril Hanouna s'est également exprimé.

"J'échange avec lui par SMS", a déclaré l'animateur de Touche pas à mon poste. Il prépare un doc sur moi pour la rentrée. Je pense qu'il va rester sur C8, j'attends de voir ce qu'il a envie de faire. Je voulais vraiment le laisser se reposer."

Dans la foulée, le trublion du PAF a assuré comprendre "que certains chroniqueurs soient peinés, bousculés dans leur quotidien". "Je ne veux pas les faire chier. Moi je leur dis qu'ils doivent venir pour s'amuser. Si c'est pour arriver dans TPMP avec la boule au ventre, ce n'est pas possible", a-t-il ajouté.

De son côté, Matthieu Delormeau avait précisé avoir eu "un petit coup de mou" ces dernières semaines. Interrogée par nos confrères de Puremédias, Énora Malagré avait quant à elle avoué que son acolyte "se pos[ait] des questions sur son avenir, à TPMP et plus généralement à la télé". "Matthieu est sensible. Il a beaucoup donné de sa personne pendant deux ans. Quand il décidera de parler, ce sera intéressant de l'écouter", avait-elle également déclaré.

Avant ça, Cyril Hanouna avait assuré que l'ex-animateur de NRJ12 ferait son retour dans Touche pas à mon poste avant la fin de saison. Rappelons que la dernière du programme est prévue pour le 23 juin, et que TPMP ne fera son retour qu'à la rentrée.