Cyril Hanouna et Bertrand Chameroy réunis dans TPMP : "On n'a jamais été fâchés"

C'est un retour que les fans de Touche pas à mon poste sur C8 n'attendaient plus, Bertrand Chameroy fera sa rentrée le 3 septembre prochain dans l'émission phare de Cyril Hanouna. Interrogé par nos confrères du Parisien, celui qui est passé par W9 puis Europe 1 depuis son départ tonitruant du show médias en mars 2016 a évoqué son retour au bercail.

"Comme dans toutes les relations, il y a eu des hauts et des bas, mais on n'a jamais été fâchés. Si Cyril était un salaud, que j'étais en dépression, comme on a pu le lire ici ou là, je ne serais jamais revenu. Je ne suis pas maso non plus", a statué le chroniqueur de 29 ans d'entrée de jeu. Et Cyril Hanouna, également interrogé par nos confrères, a rebondi : "On ne s'est pas parlé pendant trois mois après son départ. Il avait besoin de tout couper. On a fait un break. Moi, j'étais plus triste qu'énervé. Mais on ne s'est jamais engueulés, on est toujours restés potes. Très vite, on s'est envoyé des SMS pour savoir comment ça allait. (...) Je voulais même qu'il revienne dans TPMP en septembre 2017."

Ce qui a convaincu Bertrand Chameroy de revenir dans TPMP, c'est aussi qu'il pense avoir trouvé LA bonne idée de séquence pour lui. "Ça n'aurait pas de sens de revenir pour faire la même chose. Là, je vais présenter une météo décalée comme à l'époque du Grand Journal, en jouant un personnage différent chaque soir, comme le frère de Gilles Verdez, Thierry Ardisson ou même Jean-Marc Morandini et que Cyril découvrira en direct", a-t-il expliqué.

Enfin, questionné sur la possibilité qu'il craque de nouveau face à la surmédiatisation que peut provoquer TPMP, Bertrand Chameroy a assuré : "Entre-temps, j'ai pris de la maturité, de l'expérience. Je me suis endurci. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux me passe au-dessus de la tête."

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosques.