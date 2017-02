Cyril Hanouna et Capucine Anav taclent Eddy et ses propos sur la drogue

"Oui, j'ai déjà fumé un joint. Oui, j'ai déjà tapé une trace. Je vais le dire ! Mais de là à dire que je suis cocaïnomane et que je tape du matin au soir, ce n'est pas vrai. (...) Moi je suis là, j'assume. (...) Oui j'ai déjà essayé. Je ne vais pas dire 'comme tout le monde', mais oui...", a déclaré il y a peu Eddy (Secret Story 7 et La Villa des coeurs brisés 2) à Sam Zirah.

À lire aussi Eddie Murphy : Robin Wiliams et John Belushi lui avaient proposé de la drogue

Des propos qui ont énormément choqué Cyril Hanouna et son équipe. Dans le numéro de Touche pas à mon poste diffusé le 31 janvier sur C8, l'animateur star a vivement réagi : "Dire que tout le monde en prend, c'est des conneries. C'est inadmissible. Je n'ai rien contre ce garçon mais c'est inadmissible de dire ça. (...) Je n'ai jamais même fumé un joint, je n'ai jamais rien pris et je suis le plus agité du monde. Vous n'avez pas besoin de ça pour vous amuser. N'écoutez pas ça. Banaliser la drogue comme ça, c'est vraiment honteux. Là, je suis énervé contre Eddy même si je n'ai rien contre lui. Il a été un peu loin."

Un sentiment partagé par tous, même par Estelle Denis, invitée dans le programme. L'ex-Secrétiste Capucine Anav a aussi vivement manifesté son désaccord. "Je le connais très bien, c'est quelqu'un de très touchant et de très drôle mais ce qu'il vient de faire est impardonnable. On ne peut pas dire des choses comme ça. Il y a des jeunes qui l'admirent et il ne peut pas dire des choses comme ça. C'est à cause de personnes comme ça que les gens de la télé-réalité sont mis dans le même panier. Non, je n'ai jamais consommé de cocaïne et non il y a des jeunes qui n'en n'ont jamais consommé. Et à cause d'Eddy, ils peuvent essayer. Et ça, c'est pas bien", a-t-elle lancé, décidément très remontée.