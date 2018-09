Cyril Hanouna et Vincent Lagaf' : Ce moment où le ton est monté entre eux...

Mardi 25 septembre 2018, Cyril Hanouna présentait un nouveau numéro de Touche pas à mon poste sur C8. L'animateur – qui a fêté ses 44 ans le 23 septembre dernier – recevait, cette fois-ci, Vincent Lagaf ' à l'occasion de la diffusion de la nouvelle saison de Strike (dont la première émission sera lancée ce mercredi 26 septembre). Ce dernier, qui n'a pas sa langue dans sa poche, est revenu sur ce jour où les choses auraient pu dégénérer entre Baba et lui.

Alors que Cyril Hanouna faisait l'éloge du travail de Vincent Lagaf' – "Je l'appelle, je lui dis des trucs, il me rappelle, on se dit les choses, il se la raconte pas du tout" –, Vincent Lagaf' en a profité pour balancer sur le jour où le ton est monté avec Baba. "Il y a un truc, on va être honnêtes. Une fois, on s'est engueulé et ça a été très très loin, on était à deux doigts des insultes", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Il y a quelques années, quand vous faisiez un sujet sur les salaires. Gérard Louvin, à l'époque, avait dit une connerie grosse comme lui, c'est te dire la taille de la connerie en disant que je gagnais 200 000 euros par jour. Là, j'étais parti en colère et là, on s'était pris la tête." Cyril Hanouna a, quant à lui, confirmé les propos de Vincent Lagaf' : "Là, c'était chaud."

Heureusement, tout est rentré dans l'ordre depuis. Benjamin Castaldi a alors rectifié l'erreur et a lancé : "C'était 200 000 par semaine." Une information confirmée par Vincent Lagaf'.