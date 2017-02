Cyril Hanouna, futur héros d'un film d'horreur... comique !

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de Touche pas à mon poste sur C8 ont incontestablement de la suite dans les idées et se voient déjà sur grand écran !

Rappelez-vous, le 22 juin dernier, "Baba" annonçait dans une quotidienne de TPMP qu'il travaillait activement sur un projet de film avec l'aide de Jean-Luc Lemoine. "Je vous le dis en exclu ! On est en train d'écrire un film avec Jean-Luc pour l'année prochaine. On jouera avec Jean-Luc, Camille Combal et moi-même. L'été prochain, on devrait être en tournage", lançait-il en direct devant l'équipe de Camping 3.

Sept mois plus tard, on en sait un peu plus sur ce projet car Cyril Hanouna vient de l'évoquer une nouvelle fois alors qu'il répondait aux questions de Valentin Mestre, un de ses fans aux commandes de l'émission web Les Médias en folie. "Le projet de film avance très bien, ça va être assez drôle ! Le pitch du film est très simple. On est convoqué chez le notaire, il nous met un film : c'est un mec qui nous dit qu'il nous adorait, qu'on était sa seule famille, qu'aujourd'hui il est malheureusement décédé et qu'il nous cède son hôtel à la campagne à parts égales entre les chroniqueurs et moi", a-t-il commencé.

Et de poursuivre sur le développement de l'intrigue : "On arrive là-bas, on est dans l'hôtel et dès le premier soir il y a un meurtre, il y a un des chroniqueurs qui meurt... Il y a quelqu'un qui veut récupérer tout l'hôtel pour lui, il va essayer d'éliminer tous les chroniqueurs et moi. Ça s'appelle Scary Baba Hotel ! On va essayer de le tourner cet été mais c'est un peu dur."

