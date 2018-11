Cyril Hanouna - Karine Ferri : Son amitié avec Camille Combal entachée ?

Après l'annonce de la passation de la présentation de Qui veut gagner des millions ?, Jean-Pierre Foucault (70 ans) et Camille Combal (37 ans) ont accordé une interview à nos confrères du Parisien, ce jeudi 8 novembre 2018. Les deux animateurs de TF1 sont notamment revenus sur la guerre qui oppose Cyril Hanouna à la première chaîne, guerre aggravée par l'affaire Karine Ferri, car tous deux connaissent bien l'animateur de C8.

Entre 2006 et 2011, Jean-Pierre Foucault a partagé l'animation de l'émission La Bonne Touche avec Cyril Hanouna, sur RTL. Après quoi, ils se sont retrouvés en 2014 sur Europe 1 grâce à l'émission Les Pieds dans le plat. Camille Combal a quant à lui travaillé durant six ans avec l'animateur de 44 ans dans Touche pas à mon poste. Alors ils n'ont pas échappé à une question sur le conflit qui oppose Cyril Hanouna à TF1

"Sincèrement, je n'ai pas pu regarder TPMP depuis la rentrée. Je pense qu'ils doivent être sympas avec moi, j'imagine ? Après toutes ces années passées ensemble... On s'est quittés en bons copains", a confié Camille Combal. De son côté, Jean-Pierre Foucault a pris position : "J'aime beaucoup Cyril Hanouna. Je suis conscient de ses qualités, de ce don qu'il a pour animer son émission, de son succès. C'est un phénomène. Mais, et cela n'enlève rien à notre amitié réciproque, on m'a toujours appris dans mon métier qu'on ne réglait pas ses comptes à l'antenne. Parce que l'antenne ne nous appartient pas."

Pour rappel, les relations entre Cyril Hanouna et TF1 sont tendues depuis de nombreuses années. Et elles le sont davantage depuis l'affaire qui oppose l'animateur de TPMP à Karine Ferri, laquelle coprésente Danse avec les stars avec Camille Combal.