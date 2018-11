Cyril Hanouna : L'association qui l'avait accusé d'homophobie a menti...

Le 18 mai 2017, l'animateur Cyril Hanouna avait choqué de nombreux téléspectateurs lors de son prime time intitulé TPMP ! Radio Baba en réalisant un canular téléphonique très caricatural dans lequel il s'était fait passer pour un homosexuel à la recherche de l'amour. Il avait alors téléphoné en direct à des gays séduits par une fausse annonce coquine préalablement publiée sur un site de rencontres.

À l'époque, à cause de cette séquence multipliant les clichés autour de l'homosexualité, 47 000 signalements avaient été déposés auprès du CSA et l'association Le Refuge avait déclaré par l'intermédiaire de son président Nicolas Noguier qu'un jeune homosexuel piégé par l'animateur les avait contactés en larmes dans la nuit du 18 au 19 mai, dans "un état de détresse morale épouvantable", apeuré à l'idée d'être reconnu par ses proches.

Un an et demi plus tard, l'association vient finalement de reconnaître que le témoignage avait été totalement inventé. En effet, c'est l'avocat de l'association et de son président, Me Emmanuel Pierrat, qui l'a révélé dans L'Express ce 28 novembre 2018. "Il n'y a jamais eu d'appel de détresse et il n'y a pas d'adolescent victime", a-t-il révélé avant de poursuivre : "Un bénévole pris dans la folie qui a succédé à la diffusion de la séquence, a inventé un appel au secours qui n'existait pas. Quand Nicolas Noguier a fini par comprendre qu'il avait été abusé, le mal était fait." Une audience aura lieu le 24 mai 2019 à la suite de la plainte pour diffamation déposée par H2O Productions (la société de Cyril Hanouna) à l'encontre du Refuge.

Pour rappel, le CSA avait pris des mesures contre TPMP en juillet 2017 : C8 avait été condamnée à payer une amende d'un montant de 3 millions d'euros. "Le CSA a estimé qu'en diffusant cette séquence, la société C8 a gravement méconnu le principe de respect de la vie privée, ainsi que son obligation de lutter contre les discriminations", écrivait le gendarme de l'audiovisuel dans un communiqué. Cette somme avait ensuite été reversée au Centre natio­nal du cinéma et de l'image (CNC), qui fait la promotion et soutient la création artistique française dans le domaine de l'image.

Face aux polémiques, Cyril Hanouna peut toutefois compter sur le soutien de nombreux piliers du petit écran à l'instar de Jean-Pierre Foucault ou encore Michel Drucker. Ce dernier, également interrogé par L'Express, a statué à propos de "Baba" : "J'ai connu Cyril il y a vingt ans, attendant la gloire dans un petit bureau de production. Je vois son évolution aujourd'hui, à l'antenne et hors antenne, je me dis qu'il a le potentiel pour être patron de chaîne. Le seul conseil que je lui donne quand je le vois, c'est de se calmer, de souffler un peu."

Un portrait à découvrir en intégralité dans le magazine L'Express, actuellement en kiosque.