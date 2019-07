Cyril Hanouna : L'ex-porte-parole de Laurent Wauquiez le rejoint sur C8 !

C'est une nouvelle très inattendue.

Ce 15 juillet 2019 au matin, l'ex-porte-parole de Laurent Wauquiez et figure des Républicains Laurence Sailliet a indiqué sur Twitter qu'elle démissionnait de son parti politique afin de devenir chroniqueuse télé sur C8 auprès de Cyril Hanouna.

"Je démissionne de toutes mes fonctions au sein des Républicains. Engagée depuis 2002, membre du bureau politique depuis 2011, de l'équipe dirigeante depuis décembre 2017 et porte-parole depuis cette même date, j'ai toujours oeuvré avec sincérité et conviction pour ma famille politique. (...) Je remercie chaleureusement ceux qui m'ont permis d'agir en m'accordant leur confiance, particulièrement Laurent Wauquiez, qui m'a nommée porte-parole", a-t-elle tout d'abord écrit dans un communiqué de presse. Puis désireuse d'évoquer la suite de sa carrière, l'ex-femme politique a révélé : "C'est une page qui se tourne, un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre. À partir de septembre, j'interviendrai dans les médias en tant qu'éditorialiste et chroniqueuse. À ce titre, je suis très heureuse de rejoindre l'équipe de Cyril Hanouna dans Balance ton post. Libre de ma pensée et dorénavant libre de ma parole, j'aborde cette nouvelle expérience avec un grand enthousiasme."

Évidemment, cette reconversion a fait grincer quelques dents. La secrétaire d'État Marlène Schiappa, qui avait essuyé de nombreuses critiques en participant à un numéro spécial de Balance ton post lors de la crise des Gilets jaunes, a notamment réagi : "Après que Les Républicains m'ont vouée aux gémonies pendant des mois avec un mépris et une méchanceté sans nom pour avoir osé participer à 1 émission de Cyril Hanouna dans le cadre du grand débat national, leur porte-parole en devient chroniqueuse permanente." Et d'ajouter, plus positive : "Je lui souhaite bonne route dans cette expérience et un peu plus de bienveillance de ses camarades."

De son côté, Cyril Hanouna s'est dit "très heureux" d'accueillir Laurence Sailliet dans Balance ton post à la rentrée prochaine.