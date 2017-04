Cyril Hanouna, la maison offerte à une famille : Les travaux avancent bien !

Le 15 décembre dernier, Cyril Hanouna a ému de nombreux téléspectateurs et bouleversé la vie d'une famille dans La Grande Régalade de Baba Noël, sur C8. L'animateur avait offert une maison à Céline et ses enfants après que son fils Ethan (9 ans) lui eut demandé une chambre supplémentaire pour ses frères et lui. Un présent de 90 m² qui devrait être prêt l'été prochain. Et, comme on peut le voir via le compte Twitter de TPMP et de Maisons Pierre, les travaux avancent à grands pas.

La petite famille s'est même rendue sur le lieu de la construction. Entourée de ses trois fils, adorables avec des casques de protection sur la tête, Céline a pris la pose auprès d'un responsable du chantier.