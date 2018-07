Cyril Hanouna lance le come-back de "La Méthode Cauet" !

C'est le retour d'une émission emblématique. Entre 2003 et 2008, La Méthode Cauet faisait un carton sur TF1 chaque jeudi en deuxième partie de soirée. Tous les people les plus en vue de l'époque se sont succédé sur le plateau de Cauet pour participer à des sketchs et animations déjantées.

Selon Le Parisien mercredi 4 juillet 2018, Cyril Hanouna a pris en main la production d'un revival du célèbre programme qui sera proposé à l'automne prochain sur C8. L'animateur de Touche pas à mon poste ! aurait d'abord dans l'idée de relancer l'émission sous la forme d'un prime de deux heures. Elle pourrait ensuite se décliner en plusieurs numéros, en cas de succès d'audience.

"Nous allons faire une soirée pour les quinze ans de l'émission", a confirmé Sébastien Cauet, qui reprend donc les rênes du programme. "Et si ça marche, nous poursuivrons au-delà", à conclu Cyril Hanouna. Cauet ayant été écarté de Virgin Radio avec Cauet s'lâche, la nouvelle ne pouvait pas tomber au meilleur moment. Visiblement très excité, il a même tweeté une photo du fameux fauteuil bleu sur lequel s'asseyaient ses nombreux invités.

Cyril Hanouna ne s'occupe pas uniquement de ressusciter La Methode Cauet, il a également mis en marche le come-back d'Avis de recherches, l'émission qui permettait à des célébrités de retrouver leurs anciens camarades de classe. L'animateur originel sera toujours aux commandes, il s'agit de Patrick Sabatier.