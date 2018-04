Cyril Hanouna ne veut plus arrêter TPMP : "J'ai dit une grosse connerie"

Cyril Hanouna n'est peut-être pas l'animateur le plus fiable du PAF côté "promesses".

Si cet aspect de son caractère est souvent moqué dans Touche pas à mon poste (C8) par ses équipes, notamment dans les 4/3 de Jean-Luc Lemoine, "Baba" a tout de même le mérite de jouer quoi qu'il arrive la transparence avec ses "fanzouzes".

Mercredi 25 avril 2018, l'animateur de 43 ans a par exemple tenu à revenir sur ses multiples prises de parole pour dire quand il comptait arrêter d'animer TPMP, une fin qu'il programmait jusque-là à "dans deux ans". Eh bien voilà, Cyril Hanouna a finalement changé d'avis. "J'ai annoncé dans une interview que j'allais arrêter dans deux ans TPMP. Il y a plein de fans et de gens sur les réseaux sociaux qui m'ont dit 'Ouais Cyril, tu vas arrêter dans deux ans, c'est quoi cette histoire ?'. Je vais vous dire, je pense que j'ai dit une grosse connerie !", a-t-il annoncé face caméra.

Et l'animateur de C8 de poursuivre son annonce : "J'ai dit une grosse connerie oui, désolé pour ceux qui voulaient prendre ma place. Franchement, j'arrêterai quand on arrêtera de vous amuser, quand vous serez beaucoup moins nombreux à nous regarder. Les fans m'ont dit : 'Cyril, c'est pas à toi de nous dire quand tu arrêtes, c'est à nous de te dire.' Ils ont raison. J'ai dit une connerie. On verra, je sais pas si j'arrête dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans vingt-deux ans ou bien peut-être dans un mois mais voilà, c'est vous qui déciderez bien entendu. Merci à vous de m'avoir ouvert les yeux ! Merci les chéris !"

