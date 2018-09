Cyril Hanouna "obsédé" par Yann Barthès ? Il répond

La rentrée vient à peine de commencer que les esprits s'échauffent déjà. Ce lundi 3 septembre 2018, Cyril Hanouna, invité du Buzz TV Le Figaro, a réagi aux propos de son rival Yann Barthès tenus dans Le Parisien. L'animateur de Quotidien (TMC) y assurait notamment ne pas être responsable de leur mauvaise entente, étant donné que Cyril Hanouna était "plus obsédé par (lui)" que l'inverse.

Un tacle qui est loin d'être passé inaperçu auprès du trublion du PAF qui se défend à son tour. "Je ne suis pas du tout obsédé par Yann Barthès", lâche-t-il avant de dévoiler une toute autre image de leurs rapports : "En plus on se connaît puisqu'il était dans le groupe Canal, donc il m'a appelé plein de fois pour que je sois invité dans Le Petit journal à l'époque. Je l'ai croisé plusieurs fois, je sais qu'il est plus petit que moi, mais je respecte, et il est très mignon en vrai, il a un très beau physique." Cela fait suite à la parole de Yann Barthès qui déclarait ne jamais l'avoir rencontré et ne pas savoir "s'il est grand ou petit"...

Par ailleurs, Cyril Hanouna s'explique sur ses différentes piques lancées envers son confrère et son émission d'infotainment. Il soutient que c'est le présentateur du groupe TF1 qui a lancé les hostilités en s'en prenant aux téléspectateurs de C8 : "A chaque fois, il se moquait de mon public, il a fait plein de sketchs en se moquant de l'émission. J'ai essayé de l'appeler, pour qu'on prenne un café, mais il n'a jamais voulu me rencontrer. L'invitation tient toujours", a-t-il ajouté.

Pas sûr que Yann Barthès souhaite se poser en tête-à-tête avec Cyril Hanouna. Quoi qu'il en soit, c'est le public qui affichera sa préférence au vu des futures audiences. Jusque-là, c'est TPMP qui a réussi à prendre l'ascendant sur Quotidien.