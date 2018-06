Cyril Hanouna : Pourquoi il a songé à arrêter Touche pas à mon poste !

La saison 9 de Touche pas à mon poste a touché à sa fin le 14 juin 2018 ! Pour cette occasion, Cyril Hanouna avait réservé un prime de folie à ses fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, Baba a fait le bilan de cette saison lors d'un entretien avec nos confrères de Télé-Loisirs ce mardi 19 juin 2018.

S'il a en premier lieu rappelé les fondamentaux de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna est revenu sur les polémiques qui ont secoué l'émission de C8. "J'ai évidemment été blessé car ce qu'on a dit de moi ne correspondait pas à la réalité, et à ce que le public connait et voit tous les jours", a-t-il déclaré. C'est à ce moment-là que Baba a même songé à annuler TPMP : "Je me suis même posé la question d'arrêter TPMP. Mais je ne pouvais pas faire cela à mes fidèles téléspectateurs. Au final, ça a été bénéfique pour nous car cet épisode nous a donné un coup de pied au c*l."

Cyril Hanouna s'est également confié sur l'annulation annoncée par le Conseil d'Etat de l'une des sanctions du CSA le 18 juin 2018. Le présentateur de TPMP s'est dit "satisfait" : "Cela prouve qu'ils ont compris que c'était une fiction. C'est rassurant."

Une interview à retrouver, actuellement, dans son intégralité sur le site de Télé-Loisirs.