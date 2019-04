Cyril Hanouna privé de ski : l'animateur n'est pas libre de faire ce qu'il veut

Dans son édition du 14 avril, Le Parisien a rédigé un article sur les contrats d'assurance des stars de la télévision. Pour se couvrir en cas de problème, les sociétés de productions audiovisuelles font appel à des assureurs spécialisés qui assurent aussi bien les lieux de tournages que les présentateurs. Et ça ne rigole pas.

Ainsi apprend-on par exemple que Cyril Hanouna, star de C8, n'a par exemple pas le droit... de skier ! "Vous imaginez s'il lui arrive quelque chose ? 99% du chiffre d'affaires de H2O repose sur lui. En dehors des tournages, il a interdiction de pratiquer des sports extrêmes, y compris le ski", déclare Lionel Stan, bras droit de l'homme de 44 ans.

De son côté, la journaliste Audrey Crespo-Mara est carrément privée de scooter ! Ce qui n'est pas le cas de Nagui, bien plus libre, qui se déplace en moto-taxi entre France Inter et les plateaux de tournage pour France 2. Son complice Michel Cymes a déclaré de son côté pouvoir faire du scooter et skier, quel luxe !

Christophe Beaugrand, connu pour sa maladresse, n'est pas aussi chanceux. Lui qui coanime Ninja Warrior, et a toujours souhaité tester les épreuves, n'a pas le droit du tout de tenter sa chance. Son contrat l'en empêche. Mais, l'homme de 42 ans a bravé l'interdit en pleine nuit lors de l'enregistrement de la saison 2. "Je suis tombé au bout de 5 mètres. Ça a bien fait marrer tout le monde, et la séquence a été gardée au montage", déclare-t-il.