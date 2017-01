Cyril Hanouna se lance dans la télé-réalité... avec des célébrités !

Les téléspectateurs de plus en plus nombreux de Touche pas à mon poste (C8) le savent, Cyril Hanouna n'est jamais à court d'idées plus ou moins farfelues. Selon TV Magazine, l'animateur et producteur à succès aurait décidé de se lancer très prochainement dans la télé-réalité sentimentale !

En effet, selon nos confrères, Cyril Hanouna (42 ans) a décidé d'aider trois personnalités célibataires à trouver l'amour sur nos petits écrans. L'émission, produite par sa société H2O, s'appellerait Et plus si affinités et se présenterait sous la forme d'un docu-réalité à l'instar de Mariés au premier regard (M6).

La mécanique est simple : Les personnalités et les prétendants feront tout d'abord connaissance dos à dos, puis, s'ils ont envie de poursuivre l'aventure ensemble, ils pourront alors partir en rendez-vous, voyager... ou même se présenter leurs familles.

Au casting, on retrouverait donc trois personnalités bien connues du grand public : Eve Angeli (qui a déjà participé à La Ferme Célébrités et à Splash sur TF1, et qui serait donc de nouveau célibataire), Julie Pietri (interprète inoubliable du tube Eve lève-toi dans les années 80) et Aymeric Bonnery (ex-candidat de Secret Story 8, ancien petit ami de Leila Ben Khalifa et actuel chroniqueur dans le Mad Mag de NRJ12).

Les tournages devraient débuter dans quelques semaines avant une diffusion au printemps prochain sur C8. À suivre...