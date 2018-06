Cyril Hanouna se paie Eric Judor sur Twitter !

Cyril Hanouna n'a pas apprécié certains propos d'Eric Judor. Invité dans Bonjour la France sur Europe 1, mercredi 27 juin 2018, l'ancien partenaire de Ramzy a donné son avis sur Taxi 5, réalisé par Franck Gastambide. Et il n'a pas été tendre malgré le succès du film au box-office.

"Je comprends ces succès, car moi aussi j'ai eu 7 ans et j'avais envie de rire sans réfléchir, je voulais des couleurs, des voyages et des gags que je comprends. Mais il se trouve que je travaille depuis 20 ans dans la vanne, donc je ne me satisfais plus de ça en tant que spectateur. Quand je regarde Taxi 5, je me dis qu'on est capable de mieux et d'écrire des vrais trucs et de pas s'arrêter au 'caca' et au 'prout'", a lancé Eric Judor. Et, quand on lui a demandé s'il pourrait participer au sixième volet, l'acteur de 48 ans a répondu : "J'ai pas entendu."

Des déclarations qui n'ont pas plu à Cyril Hanouna. Proche de Franck Gastambide et Malik Bentalha, l'animateur de Touche pas à mon poste (C8) a souhaité prendre leur défense sur Twitter. "Ah je viens de voir qu'Eric Judor avait critiqué Taxi 5. Ça me fait de la peine pour mes frérots @FGastambide et @MalikBentalha mais quand on a fait Platane sur Canal+, est-ce qu'on a le droit de critiquer un bail ? C chelou !', a-t-il écrit.

Une pique à laquelle Eric Judor n'a pas encore répondu.