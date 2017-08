Cyril Hanouna se prend pour Neymar : La bande-annonce délirante de TPMP

J-5 avant le retour de Touche pas à mon poste dans une version plus média et qui a fait le plein de chroniqueurs. L'émission qui revient le 4 septembre à 19h10 est très attendue. Cyril Hanouna le sait et vient d'en dévoiler la bande-annonce. Et une fois de plus, il a prouvé qu'il avait de l'humour.

Sur cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, une personne entre dans des vestiaires, son visage n'est pas filmé. Pierre Ménès, nouveau chroniqueur du programme, lance : "C'est le meilleur de sa génération. Il est incroyable. C'est le top du top. De toute façon, on ne peut pas rêver mieux." Et alors qu'on s'attend à voir une star du sport se retourner, c'est Cyril Hanouna grimé en Neymar, la nouvelle star du Paris-Saint-Germain, qui fait son apparition. "Et alors, moi je suis je suis Brésilien", lance-t-il avant de chanter le tube de l'été, Despacito de Luis Fonsi en mangeant des Palmitos. Une vidéo likée par plus de 60 000 personnes en seulement trois heures sur Instagram !