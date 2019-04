Cyril Hanouna : Son anecdote sexuelle très drôle avec une "fan"

Il est rare que Cyril Hanouna raconte des anecdotes croustillantes sur son passé à l'antenne. Ce 24 avril 2019, c'est pourtant ce qu'il a fait devant M. Pokora dans Touche pas à mon poste sur C8...

Alors qu'il affrontait le chanteur des Planètes au jeu des Shots de la vérité, l'animateur de 44 ans a dû répondre à la question suivante : "Cyril, avez-vous déjà fait l'amour devant l'une de vos émissions ?"

Il a alors raconté : "Franchement, non ! Impossible, impossible, impossible ! Par contre, il m'est arrivé un truc et je vais vous le raconter. Je dis la vérité, je crois que je vous l'ai déjà dit. Un jour, je m'en rappelle, j'animais le Morning Live sur M6 [de mars à juin 2003, NDLR] et j'avais rencontré une meuf et on était en train de... enfin voilà... et à un moment, elle m'a fait comme ça et je vous jure que c'est vrai : 'Oh oui, Morning Live !' Elle ne se rappelait plus comment je m'appelais. C'est pas une vanne !"

Et Cyril Hanouna d'ajouter avec humour alors que tout le plateau riait de bon coeur : "Deux semaines après, elle est sortie avec Thierry Beccaro, elle lui a dit : 'Oh oui, Motus !'"

