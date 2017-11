Cyril Hanouna : Son contrat avec le groupe Canal+ prolongé de deux ans

Entre Cyril Hanouna et C8, c'est une histoire qui dure. En 2014, l'animateur de Touche pas à mon poste et sa boîte de production H2O avaient signé un contrat de 250 millions d'euros sur cinq ans, soit jusqu'en 2019. Un engagement depuis prolongé par le trublion du PAF et le groupe Canal+, présidé par Vincent Bolloré, et ce jusqu'en 2021.

Une information dans un premier temps relayée par l'AFP, et confirmée par Cyril Hanouna en personne mardi 14 novembre 2017 à l'antenne de TPMP, avouant être "très heureux" de la nouvelle. Toutefois, pour l'heure, aucune information n'a fuité sur le montant de cette prolongation de contrat...

Rappelons que Touche pas à mon poste est un véritable succès pour C8. En effet, le programme diffusé quotidiennement de 19h10 à 21h10 offre à la chaîne de belles audiences puisqu'en moyenne, du lundi au jeudi, TPMP réuni 1,25 million de téléspectateurs sur la deuxième partie du talk show. La première partie fédère quant à elle environ 988 000 fidèles. La part de marché oscille ainsi entre 5,0% et 5,2%.