Cyril Hanouna, son rapport à l'argent : "Je gagne très bien ma vie"

Actuellement en vacances dans le Sud de la France avec sa compagne Émilie et ses enfants Bianca (6 ans) et Lino (5 ans), Cyril Hanouna a accepté de recevoir chez lui à Cannes nos confrères de Paris Match. À cette occasion, l'animateur-producteur de 42 ans a évoqué sans langue de bois l'argent qu'il gagne.

En effet, depuis que "Baba" a signé – via sa société de productions H2O – un contrat de 250 millions d'euros sur cinq ans avec Vincent Bolloré et C8, l'animateur de Touche pas à mon poste est parfois visé par des critiques assez virulentes. "Vous n'imaginez pas le nombre de tweets qui mettent en parallèle le contrat de Neymar de 200 millions d'euros et le mien de 250 millions d'euros. Je rappelle que les 250 millions correspondent à un contrat pour produire des émissions pendant cinq ans, ce n'est pas mon salaire...", a expliqué Cyril Hanouna avant d'assumer : "Je gagne très bien ma vie, il ne faut pas s'en cacher, mais je fais mon métier avant tout pour m'amuser. Je l'ai toujours fait. À Comédie, je gagnais 1200 francs par mois et j'étais le plus heureux des hommes, parce que je faisais ce que j'aimais."

De plus, qu'on se le dise, si le contrat de Cyril Hanouna a atteint un tel niveau sur C8, c'est parce que TF1 et M6 avaient fait monter les enchères en manifestant leur envie de le recruter. "Ce qui est fou, c'est qu'on me proposait davantage sur les autres chaînes ! Sur TF1, c'était énorme, M6 pareil, mais je suis resté chez Bolloré. (...) C'est le seul qui me suit et croit en moi depuis quinze ans", a-t-il commenté.

Pour finir, conscient de gagner très confortablement sa vie en s'amusant, Cyril Hanouna – déjà impliqué auprès de l'association Les Anges de la rue – a toujours à coeur d'aider les plus démunis, comme il l'a déjà prouvé à maintes reprises dans ses émissions. "Je souhaite mettre l'argent au profit d'une grande cause. Mon rêve, c'est de créer un jour, comme Coluche, quelque chose comme les Restos du coeur, mais concernant le logement", a-t-il révélé.

Une interview à retrouver en intégralité dans le Paris Match n°2533, à paraître ce 17 août 2017.