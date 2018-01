Cyril Hanouna : Un Français "vit l'enfer" à cause de l'animateur star !

En France, un homme souffre particulièrement de la popularité de Cyril Hanouna : Cyrille.

Invité de Touche pas à mon poste (C8) ce 9 janvier 2018, Cyrille a révélé avoir hérité de l'ancien numéro de portable de la star du petit écran. Du coup, depuis quelques mois, il reçoit de très nombreux messages destinés à l'animateur... et pas que des bienveillants. Ainsi, alors que Bruno Masure s'est plaint publiquement de ses échanges corsés avec Cyril Hanouna, ce dernier a pu rétablir la vérité en révélant que c'était Cyrille qui avait répondu au journaliste de 70 ans.

"Cyrille, vous vivez l'enfer. Il se trouve que Cyrille a réussi à avoir mon numéro grâce à des contacts et il me dit qu'il vit l'enfer depuis combien de temps ? Huit mois ? Les gens vous appellent tout le temps (...) Et donc Bruno Masure vous a envoyé un SMS, qu'est-ce qui vous a pris de répondre à ma place ?", a lancé l'animateur alors que son invité très spécial s'apprêtait à prendre la parole. Et celui-ci de rebondir : "D'habitude je ne réponds pas à votre place, je vous transfère toujours les messages importants, mais là il a commencé par des insultes donc je l'ai insulté. C'est de l'injustice, commencer un texto par une insulte, ça m'a énervé."

Content d'avoir rétabli la vérité, Cyril Hanouna en a profité pour tout de même adresser un tacle bien senti à Bruno Masure. "Donc voilà, Bruno, tu vas reprendre un petit peu ton stage de journalisme et tu reviendras nous voir après ! D'accord mon chéri ?", a-t-il statué sous les rires du public et des chroniqueurs.

Également contacté par Télé-Loisirs.fr, Cyrille a raconté plus en détail : "C'est une histoire de fou. Il y a quelques mois, j'ai demandé à un ami qui travaille avec plusieurs opérateurs téléphoniques de m'aider à avoir un numéro facile à retenir. Il a réussi à m'obtenir un numéro de téléphone qui comporte plusieurs fois le nombre 16. J'étais très content car je suis né le 16 janvier et c'est facile à retenir. Je mets alors ma puce dans mon téléphone et là, surprise : je commence à recevoir des centaines de textos et appels destinés à... Cyril Hanouna ! (...) J'ai un ami dans la police qui s'appelle Jeff et qui connaît bien Cyril Hanouna. Je lui ai donc demandé de me mettre en contact avec lui. On a convenu que je lui transmettrai les messages importants, à lui et à son assistant, Loïc. C'est incroyable, le nombre de messages de journalistes ou de stars qu'il reçoit encore sur cet ancien numéro !"

