Cyril Hanouna : Une casserole hilarante dévoilée dans TPMP !

Cyril Hanouna et son équipe étaient de retour jeudi 2 mars 2017 pour un nouveau numéro de Touche pas à mon poste (C8). L'animateur de 42 ans recevaient les rappeurs Stomy Bugsy et Passi pour la promotion de la tournée L'Âge d'or du rap, qui réunit la crème du rap français. Le réalisateur Jean-Rachid Kallouche a également fait le déplacement pour la promotion de son film Patients (en salles depuis le 1er mars). Et il n'a pu s'empêcher de dévoiler une casserole mémorable de Baba.

Il y a une quinzaine d'années, l'interprète de Mon papa à moi est un gangster et Jean-Rachid se sont associés afin de réaliser "un film à l'arrache" intitulé La Dernière Passe. Et les deux compères avaient pensé à leur ami Cyril Hanouna pour interpréter un rôle. Manque de chance pour l'ancien rival de Christophe Dechavanne, le rappeur et le réalisateur étaient toujours en possession des images.

Ils n'ont d'ailleurs pas manqué de les dévoiler dans TPMP hier soir, pour le plus grand bonheur des 1,7 million de téléspectateurs (soit 6,8% de part de marché sur les 4 ans et plus) présents devant leur petite lucarne, le public et l'équipe. On y découvre Cyril Hanouna en slip, suppliant un parrain de la mafia de ne pas le tabasser. Une séquence culte qui a amusé, et un brin gêné, le principal intéressé.

Heureusement pour lui, Stomy Bugsy s'est abstenu de dévoiler une scène qu'il jugeait plus honteuse encore pour l'animateur.