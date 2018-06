Cyril Hanouna VS Yann Barthès : La raison de leur brouille dévoilée

Cyril Hanouna et Yann Barthès sont loin d'être les meilleurs amis du monde. Dès qu'ils le peuvent, les animateurs se lancent des piques par médias ou réseaux sociaux interposés. Une guéguerre dont certains ignorent l'origine. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Marianne, l'animateur de Touche pas à mon poste (C8) a donc levé le voile sur leur brouille.

Selon Cyril Hanouna, leur rivalité est due à leurs grandes différences : "Barthès et moi ne nous ressemblons pas du tout. On est issus de deux mondes différents. Mais l'idée d'une rivalité entre nous s'est installée, c'est vrai", a-t-il déclaré dans un premier temps. Et de préciser : "Je pense d'ailleurs que, lui comme moi, plus ou moins inconsciemment, on s'est laissé prendre à ce jeu. C'était une manière pour tous les deux de se démarquer : Barthès a poussé le curseur vers le côté bobo, et moi vers le côté populaire." Des déclarations auxquelles l'animateur de Quotidien devrait (ou pas) répondre...

Lors du Prime de la vérité diffusé jeudi 22 mars 2018, Cyril Hanouna n'avait par exemple pas hésité à critiquer de manière virulente son grand rival : "J'exècre Yann Barthès. (...) Il a tout ce que je n'aime pas. Il n'est pas courageux. Il balance à l'antenne et quand tu es devant lui, il se retourne et il dit : 'Bon bah je vais aller au commissariat.' C'est tout ce que je n'aime pas ! Moi, j'aime les mecs qui ont des couilles. Malheureusement, il n'en a pas !"

L'ancien animateur du Petit Journal (Canal +) avait alors réagi sur Instagram en écrivant : "Je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais honte d'avoir travaillé à Canal+. Aujourd'hui, c'est le cas. Tout mon soutien aux salariés du groupe Canal. PS: et pour ceux qui ont le doute... j'en ai..."