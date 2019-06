Cyril (Koh-Lanta) en couple : mariage, bébé... Gros projets avec Thomas

Cyril a été éliminé aux portes de la finale dans Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1). Mais il a pu, avant son départ, profiter d'un court instant auprès de son amoureux Thomas, avec qui il a disputé l'épreuve de confort de l'épisode diffusé vendredi 14 juin 2019. D'ailleurs, ensemble, le couple a de jolis projets, comme le raconte Cyril en exclusivité pour Purepeople.com.

Alors que sa copine d'aventure Cindy a annoncé sa grossesse il y a peu, Cyril envisage lui aussi de devenir père. "Avec Thomas, on en parle énormément, confie-t-il. On n'a pas la solution miracle malheureusement parce qu'en France ce n'est pas facile pour les couples de même sexe. Mais on essaye de mettre en place des solutions, de trouver des moyens peut-être un peu détournés pour avoir un enfant." Et d'ajouter : "Mais c'est clairement une envie, j'espère que la loi évoluera rapidement."

Accueillir un bébé n'est pas le seul projet qu'ont les amoureux. En effet, Cyril et son compagnon Thomas souhaitent sceller leur union au cours d'une cérémonie officielle ! "C'est en cours de discussion. On hésite encore entre le mariage et le PACS, on est en train de se renseigner...", lance l'acolyte de Maud dans Koh-Lanta. Et à la question de savoir lequel des deux fera sa demande à l'autre, la réponse se veut évasive : "Je ne sais pas ! Ce sera la surprise !"

Rappelons que la grande finale de Koh-Lanta, la guerre des chefs se tiendra vendredi 21 juin 2019 dès 21h sur TF1. Les téléspectateurs découvriront qui de Cindy, Clo, Steeve, Maud ou Aurélien remportera l'orientation, les poteaux puis le jeu !

