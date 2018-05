Cyril Lignac jalousé lors de ses débuts à la télé : "On m'a jeté la pierre"

C'est à Belcastel, un département dans l'Aveyron, que Cyril Lignac a fait ses premières armes, en 1996. Deux ans plus tard, le chef de 40 ans a tenté sa chance à Paris. Après avoir travaillé pour plusieurs restaurants étoilés, il est repéré par une directrice de casting qui le présente à Bibiane Godfroid, alors à la tête de Freemantle. Et, malgré les hésitations de M6, elle a réussi à l'imposer.

C'est alors que commence sa carrière télévisuelle. Un tournant auquel il ne s'attendait pas du tout comme il l'a confié dans Le Tube (Canal+), ce samedi 5 mai 2018 : "J'ai hésité parce que pour moi, la télé, c'était juste quelque chose que je regardais. Jamais je n'aurais pensé être dedans. Et ce n'était même pas une envie en fait. Je voulais plutôt devenir chef, avoir des étoiles et faire mon métier."

Pourtant, il séduit très vite le public dans Top Chef ou Le meilleur pâtissier. En revanche, il s'attire dans le même temps les foudres de certaines personnes de sa profession : "Ça a été un accélérateur de carrière, mais aussi un frein. Ça m'a retardé dans ma progression dans ma cuisine (...) La télé a un peu brouillé les pistes. Il ne faut pas oublier que quand j'ai démarré, tout le monde m'a jeté la pierre et bien forte. Aujourd'hui, tous les chefs sont contents d'aller à la télé, tout le monde est content d'y briller, mais si l'on revient quinze ans en arrière, ce n'était pas le cas."

Quoi qu'il en soit, l'ancien compagnon de Sophie Marceau a réussi à s'imposer dans le milieu de la cuisine puisqu'il est le chef et le propriétaire des restaurants Le Quinzième (qui a une étoile au Michelin), Aux Prés et Le Bar des Prés, du bistrot Le Chardenoux, des Pâtisseries Cyril Lignac situées dans les 6e, 11e, 15e, 16e et 17e arrondissements et des Chocolateries Cyril Lignac dans les 6e et 11e arrondissements de Paris. En parallèle, il est aux commandes de plusieurs émissions culinaires.