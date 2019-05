Cyril Lignac, sa vie privée scrutée : "Ce n'est pas facile tous les jours"

Lundi 13 mai 2019, M6 donnera le coup d'envoi du Meilleur Pâtissier professionnel : le choc des nations. À cette occasion, Télé Star a interrogé le juré Cyril Lignac. S'il apprécie d'avoir des projets télévisés, le cuisinier et animateur de 41 ans apprécie moins d'être parfois la cible de la presse people comme il l'a expliqué à nos confrères.

"Ce n'est pas facile tous les jours. Les intrusions dans la vie privée, ce n'est jamais plaisant. Mais bon, je vis avec. Les gens qui m'arrêtent dans la rue, ce n'est pas pareil. C'est du bonheur, des moments d'échanges. C'est la concrétisation de tout ce que j'entreprends. Alors que me faire suivre, ce n'est jamais du bonheur", a confié Cyril Lignac.

Le chef préfère rester discret sur sa vie amoureuse. Cela n'a pas empêché les magazines de la scruter à la loupe pour savoir s'il était en couple. On a pu le découvrir en couverture avec ses anciennes compagnes Sophie Marceau (dont il s'est séparé en 2016) et Mélanie Doutey (avec qui il a rompu en 2017). Aujourd'hui, il partage la vie de Marine, une jeune femme de 31 ans.

Cyril Lignac souhaite plutôt se distinguer pour ses projets professionnels. Rappelons qu'il est propriétaire des restaurants Le Quinzième (qui a une étoile au Michelin), Aux prés et Le Bar des Prés, du bistrot Le Chardenoux, des Pâtisseries Cyril Lignac situées dans les 6e, 11e, 15e, 16e et 17e arrondissements et des Chocolateries Cyril Lignac dans les 6e et 11e arrondissements de Paris.

