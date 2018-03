Cyril Lignac, son poids "très difficile" à maintenir : Son astuce pour y arriver

En plus d'être à la tête de quatre restaurants, cinq pâtisseries et deux chocolateries, Cyril Lignac est juré d'émissions culinaires telles que Le Meilleur pâtissier (M6), depuis 2012. Il a toutefois toujours gardé la ligne. Pourtant, il en goûte des gâteaux croquants et gourmands afin de donner son avis d'expert.

"Quand on démarre les tournages avec une dizaine de candidats présents, je mange entre 10 et 20 gâteaux par jour", a-t-il admis au cours de son entretien pour TV Grandes Chaînes. Bien que ce soit "très difficile", l'ancien compagnon de Sophie Marceau a mis un point d'honneur a ne pas prendre de nombreux kilos. Sa technique ? "Je fais beaucoup de sport, du vélo, je monte à cheval et j'ai une alimentation équilibrée." Les quatre kilos qu'il prend en moyenne par émission sont donc bien vite envolés.

Lors de son entretien, Cyril Lignac a également évoqué le départ de Faustine Bollaert du Meilleur Pâtissier, en 2016. Un choc pour lui : "Ça a été brutale. Je ne m'y attendais pas, je suis tombé de haut. Cette émission est comme une colonie de vacances. On vit ensemble dans un château durant deux mois, on forme une équipe. Quand quelqu'un part, ça fait de la peine. Mais je respecte son choix d'être partie sur France 2 et je suis heureux qu'elle s'épanouisse."

Malgré sa peine immense, Cyril Lignac n'a pas fermé les portes à sa remplaçante Julia Vignali. Pour preuve, après avoir confié qu'elle était "drôle" et "pétillante", il a assurait qu'elle faisait partie de "la famille du Meilleur Pâtissier".

L'intégralité de l'interview de Cyril Lignac est à retrouver dans TV Grandes Chaînes, en kiosques ce lundi 5 mars 2018.