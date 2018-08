Cyril Viguier, conquérant et ambitieux : "La télé est un sport de combat"

Grâce à son style, à son esprit conquérant et à son professionnalisme, le journaliste Cyril Viguier a enchaîné les bonnes audiences sur la chaîne Public Sénat (canal 13 de la TNT) la saison passée avec Le Journal des territoires et Territoires d'infos. Interrogé chez lui, au Cap Ferret, par l'édition régionale de TV Magazine en ce mois d'août 2018, le passionné de MMA (les arts martiaux mixtes) et producteur a accepté de revenir sur son goût du challenge...

En effet, c'est ce goût du challenge qui l'a poussé dans sa jeunesse à quitter Bordeaux pour rejoindre Paris. "Je me suis fait violence (...) Jeune, j'avais la rage. Je suis d'une génération où l'on apprenait la télé en la faisant, mais j'ai mis toute mon énergie pour réussir. Dans la vie, il faut aussi se mettre en position de saisir sa chance", a déclaré le journaliste de 54 ans.

Aujourd'hui à la tête de la matinale la plus influente de France (l'émission fera sa rentrée le 3 septembre prochain), Cyril Viguier souhaite frapper toujours plus fort... Il faut dire que le journaliste et producteur (il a réalisé des documentaires remarqués sur François Hollande, Jean-Paul Belmondo, François Fillon ou encore Jean-Pierre Raffarin) voit la télévision "comme un sport de combat". "C'est pour cela que j'aime tant ça !", a-t-il assumé avant de poursuivre : "J'ai la même impression qu'en montant sur le ring en rentrant sur le plateau chaque matin."

Pour rappel, c'est plus d'un million et demi de téléspectateurs qui regardent chaque semaine la matinale de Cyril Viguier. Le Journal des territoires, diffusé dès 7h30 sur Public Sénat, est réalisé en partenariat avec les télévisions locales et la presse quotidienne régionale et est suivi, de 8h00 à 8h30, par Territoire d'infos, en direct. Il s'agit d'un entretien de 15 minutes avec un invité politique national agrémenté d'un débrief avec des éditorialistes. La matinale de Cyril Viguier est aussi à retrouver en replay sur les sites des Indé Radios, un regroupement de 131 radios indépendantes, et à l'international dans 200 pays grâce à TV5 Monde. Un succès qui ne se dément pas !