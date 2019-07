Cyril Viguier : Le puncheur à la conquête du monde avec sa nouvelle émission

Jamais à court de projets ambitieux, Cyril Viguier s'offre de nouveaux défis. À partir d'août, son émission Monte Carol-Riviera, qu'il anime et produit, sera diffusée localement sur Azur TV et à l'international sur TV5 Monde. À la conquête du monde avec son nouveau programme, l'homme fort de la TNT aura ainsi pour invité de la première émission de la saison un certain Albert II de Monaco. L'animateur et le prince se connaissent bien puisqu'ils s'étaient déjà rencontrés pour de précédents entretiens, notamment en janvier 2018 lorsque l'époux de Charlène de Monaco – dont les apparitions télévisées se font très rares – avait été l'invité exceptionnel de l'ancienne émission de Cyril Viguier diffusée pendant quatre années sur LCP-Public Sénat, Territoires d'infos.

Dans une nouvelle interview adressée à TV Magazine, Cyril Viguier revient sur les recettes de son succès, expliquant pourquoi il avait décidé de produire Monte Carlo-Riviera. "Monaco a une place unique en Europe à conquérir en termes de télé et de numérique. C'est une plateforme mondiale adorée des deux grandes puissances économiques du monde, USA et Chine. Autant d'événements économiques, culturels et sociétaux au coeur de la 'Californie européenne', c'est un rêve de producteur", a-t-il confié.

La princesse Stéphanie de Monaco, "une sacrée femme !"

La première fois que le journaliste a découvert la principauté de Monaco remonte à il y a trente ans grâce "à la princesse Stéphanie pour qui j'ai beaucoup d'amitié, doublée avec le temps d'un immense respect pour les combats qu'elle mène avec ardeur. Sacrée femme !", poursuit Cyril Viguier.

Au cours de son impressionnante carrière, lui qui est par ailleurs connu pour être un champion de MMA (arts martiaux mixtes), Cyril Viguier a eu le plaisir d'interviewer de nombreuses personnalités de renom, comme Alain Delon, François Hollande, le pape et Nelson Mandela. Fort de ces expériences et de ces rencontres uniques, le puncheur retient évidemment beaucoup de positif et reste marqué par ses rencontres avec le prince Albert II dont il retient "son sens du devoir, son engagement sans faille pour la préservation de la planète et son goût pour le sport". Admiratif, il ajoute : "Ce qui me frappe, c'est ce regard doux qu'il porte sur les individus. Dans sa position, c'est très singulier et, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est un atout extraordinaire dans cette époque."

À propos de son succès télévisuel, Cyril Viguier affirme qu'il a la "rage" et la volonté de l'entretenir à bonnes doses de dur labeur. "J'aime la compétition et la confrontation. Je respecte les champions et j'admire le courage. (...) L'esprit martial apprend aussi l'humilité. Pour vivre intensément, il n'y a rien de comparable, pour moi, que de monter sur un ring ou d'entrer dans une cage", conclut-il.