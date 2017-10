Cyril Viguier reçoit le Premier ministre Édouard Philippe en direct

Belle reconnaissance pour la matinale d'infos de Cyril Viguier sur Public Sénat, canal 13 de la TNT. Le Premier ministre Édouard Philippe sera demain, jeudi 19 octobre, en direct de 7h30 à 8h30 sur le plateau de Territoires d'infos ; émission qui sera rediffusée à 13h30.

Comme l'explique le journaliste : "Matignon a choisi cette émission en raison de son fort ancrage en région grâce à ses accords de diffusion avec la presse quotidienne régionale, 'Les Indés' (130 radios sur tout le territoires), les télés locales et à l'international avec TV5 Monde. Ce dispositif en 'syndication', unique dans le paysage audiovisuel assure à cette émission une exposition très importante."

Cyril Viguier avait souvent reçu Édouard Philippe, relativement inconnu du grand public, dans son émission bien avant que celui-ci ne soit nommé Premier ministre. Édouard Philippe avait apprécié le journaliste et l'avait invité au Havre à enfiler les gants, les deux hommes étant des passionnés de boxe... Cyril Viguier pratique les sports de combat en compétition. Le journaliste et le premier homme du président ont même un ami commun en la personne de Jérôme le Banner, plusieurs fois champion du monde de kick-boxing.

Cyril Viguier cartonne avec Territoires d'infos : l'émission, diffusée chaque jour en direct (7h30-8h30 et 10h30-11h30), est devenue la grande tranche d'actualité des nouvelles régions. Selon médiamétrie, c'est plus d'un million et demi de téléspectateurs qui regardent chaque semaine Cyril Viguier présenter Territoires d'infos et recevoir tout ce que compte le milieu politique sur son plateau high tech bleuté. La saison 2017-2018 a d'ailleurs été lancée en présence d'un autre poids lourd du gouvernement, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Dans une interview publiée début septembre, TV MAG décrivait le journaliste en "champion du matin" et en combattant "punchy" qui se lève tôt et s'impose avec succès ! "Tel un pratiquant de sports de combat, il monte sur le ring de l'info chaque matin" ajoutait le magazine qui célébrait ses 30 ans au Pavillon des Champs-Élysées, mardi soir, en présence du journaliste et de nombreuses personnalités du petit écran.

"Je suis passionné par l'actualité et je vis la présentation d'une émission quotidienne comme un combat en compétition", expliquait alors Cyril Viguier. Le succès de la formule est né du fait qu'elle propose une alternative à ce qui existait déjà en matinale télé. Ce partenariat entre Emmanuel Kessler, président de Public Sénat, Michael Szamès, rédacteur en chef de la chaîne, et Didier Maisto de Sud Radio est devenu un rendez-vous incontournable, une émission cadencée et multiforme que rediffuse plusieurs fois dans la journée la quinzaine de chaînes de télés locales de la TNT.

Cyril Viguier ouvre la matinale dès 7h30 avec le JT des Territoires, un journal télévisé enrichi des reportages des télés locales et des équipes vidéo de la presse quotidienne régionale. Ensuite, il anime des débats avec des éditorialistes puis lance, souvent avec humour, "le premier zapping politique de la journée" et reçoit ministres et leaders politiques de tous bords.