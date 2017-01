Cyrille Eldin (Le Petit Journal) "insupportable" ? Des journalistes dénoncent...

Et si l'altercation entre Cyrille Eldin (Canal+) et Camille Crosnier (Quotidien sur TMC) avait dévoilé le vrai visage de celui qui a succédé, sans trop de succès, à Yann Barthès à la tête du Petit Journal ?

Selon L'Express, de nombreux journalistes de terrain s'agaceraient du comportement parfois trop offensif de l'actuel animateur du Petit Journal de Canal+. "Il n'hésite pas à mettre le micro sous le nez des politiques alors qu'on est en train de leur parler. Il ne m'a pas empêché de travailler pour autant. Il est juste insupportable !", a par exemple commenté un journaliste auprès de nos confrères. "Ça doit être un cauchemar pour les photographes et les cameramen. Il se met tout le temps dans le champ des caméras, n'en a rien à faire d'être au milieu. Et puis c'est un tueur de buffet !", a expliqué un autre journaliste.

En outre, si personne n'a jamais vraiment réagi sur le moment, ce serait par crainte de se retrouver piégé à la télévision via un montage défavorable. "Plus d'une fois, j'ai eu envie de m'emporter, mais ce qui me retient, c'est que je ne suis pas hors champ. Je n'ai pas non plus envie de me retrouver sur Canal+, qu'on isole ma séquence pour me ridiculiser", a révélé un autre reporter interrogé par L'Express.

Pour rappel, c'est après le résultat du premier tour des primaires de la gauche, dimanche 22 janvier, que Cyrille Eldin et Camille Crosnier avaient eu un échange très vif à quelques mètres du QG de Benoît Hamon. Alors qu'il posait une question à l'homme politique français de 49 ans, Cyrille Eldin avait été interrompu par la reporter de Quotidien. Une situation qui l'avait fortement agacé puisque le trublion avait lâché à sa consoeur quelques instants plus tard : "La prochaine fois, c'est un coup de coude, mais violent !" La journaliste de Quotidien lui avait alors rafraîchi la mémoire : "Cyrille, tu m'as fait la même chose avec Fillon, donc ça va !"