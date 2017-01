Cyrille Eldin promet un règlement de comptes avec Yann Barthès : "J'ai le seum"

On pensait l'incident entre Cyrille Eldin (Le Petit Journal) et l'équipe de Quotidien (TMC) clos. Nous étions apparemment loin du compte...

Après que Yann Barthès, à la tête de Quotidien avec le succès d'audience que l'on connaît, a commenté les propos déplacés de Cyrille Eldin à l'intention de Camille Crosnier (reporter sur la 10) en qualifiant son "confrère" d'individu "totalement relou", "misogyne", "un peu violent" et "malpoli" lundi 23 janvier, ce dernier a décidé de contre-attaquer.

Ainsi, dans son Petit Journal toujours diffusé sur Canal+, Cyrille Eldin (43 ans) s'en est pris frontalement à Yann Barthès (42 ans) mardi 24 janvier. "Moi aussi, j'ai le seum des diffamations injustes à mon égard. C'est pour ça, Yann Barthès, toi que je n'ai pas peur de nommer, je me ferai un plaisir de répondre demain soir aux propos me concernant que tu as tenus dans ton émission. Je vous raconterai toute l'histoire", a-t-il déclaré. Un bon moyen pour lui de teaser sa prochaine émission - quand Quotidien avait semble-t-il tourné la page - alors que le Petit Journal connaît de grandes difficultés côté audiences.

Pour rappel, c'est dimanche 22 janvier que Cyrille Eldin et Camille Crosnier avaient eu un échange très vif à quelques mètres de la péniche servant de QG à Benoît Hamon. Alors qu'il posait une question à l'homme politique français de 49 ans, Cyrille Eldin avait été interrompu par la reporter de Quotidien. Une situation qui l'avait fortement agacé puisque le trublion avait lâché à sa consoeur quelques instants plus tard : "La prochaine fois, c'est un coup de coude, mais violent !" La journaliste de Quotidien lui avait alors rafraîchi la mémoire : "Cyrille, tu m'as fait la même chose avec Fillon, donc ça va !"

Affaire à suivre, donc...