Cyrille Eldin qualifié de misogyne et violent par Yann Barthès : Sa réponse !

La guerre entre Cyrille Eldin et Yann Barthès est-elle relancée ?

Lors de son passage dans C'est que de la télé (C8) jeudi 26 octobre 2017, l'ancien journaliste du Petit Journal (Canal+) n'a pas échappé à une question sur son confrère. La chroniqueuse Stéphanie Loire a en effet rappelé qu'en janvier dernier, Yann Barthès l'avait qualifié de "relou", de "misogyne" et de "violent et malpoli", après l'affaire qui l'opposait à une journaliste de Quotidien. L'occasion pour Cyrille Eldin de répondre à la polémique.

"Yann Barthès n'était pas sur le terrain et il n'a pas vu ce qu'il s'est passé ! Elle [Camille Crosnier, ndlr] n'arrêtait pas de me couper la parole volontairement, sciemment, en me disant : 'Tu m'as fait la même chose il y a quinze jours lors de mon interview avec François Fillon !' Sauf qu'il a dit qu'il ne répondrait plus à personne. (...) On s'est un petit peu échaudé sur le terrain comme on le fait parfois. Il en a conclu que j'étais sexiste et malpoli, mais j'ai juste voulu me défendre", a-t-il confié. Affaire conclue donc... à moins que Yann Barthès ne lui réponde.

Pour rappel, dimanche 22 janvier, Cyrille Eldin et Camille Crosnier avaient eu un échange très vif à quelques mètres de la péniche servant de QG à Benoît Hamon. Alors qu'il posait une question à l'homme politique français de 49 ans, Cyrille Eldin avait été interrompu par la reporter de Quotidien. La situation avait fortement agacé le trublion qui avait lâché à sa consoeur quelques instants plus tard : "La prochaine fois, c'est un coup de coude, mais violent !" La journaliste de Quotidien lui avait alors rafraîchi la mémoire : "Cyrille, tu m'as fait la même chose avec Fillon, donc ça va !"