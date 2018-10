Dakota (Incroyable Talent 2018) : Pourquoi il a du mal à regarder sa prestation

Mardi 30 octobre 2018, M6 a donné le coup d'envoi d'Incroyable Talent 2018. Une émission notamment marquée par la prestation de Dakota et Nadia. Tous deux ont réalisé une chorégraphie afin de dénoncer les violences conjugales. Un show qui leur a valu une standing-ovation. Au lendemain de la diffusion du premier épisode, Dakota est revenu sur ce moment riche en émotions auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Le jeune homme de 27 ans a tout d'abord confié que Nadia (21 ans) et lui n'étaient pas des professionnels de la danse. Lui est dessinateur dans un bureau d'ingénieurs, elle travaille dans l'hôtellerie. Ils se sont donc inscrits "sans vraiment y croire". "Si cette prestation pouvait faire avancer les mentalités, c'était tout bénef' pour nous ! Avant d'entrer sur scène, on avait peur que ce tableau ne soit pas 'diffusable'", a expliqué Dakota. Fort heureusement, leur danse est bel et bien passée à l'antenne et a bouleversé tout le monde sur le plateau. Une victoire pour le duo qui souhaitait rendre hommage à l'un de ses proches : "On a créé cette chorégraphie à la suite de l'appel d'un de nos proches qui a été victime de violences conjugales. Nous avons donc tenu à lui rendre hommage dans cette pièce. On a souhaité privilégier le message de cette danse à la technique, nous avions vraiment envie de faire ressentir une vraie émotion au public."

Interpréter le rôle d'un homme violent n'a pas été sans conséquence pour Dakota. Il a en effet admis qu'il avait "toujours besoin de quelques minutes pour reprendre [ses] esprits" après cette chorégraphie qui est "extrêmement difficile" à jouer pour eux : "On doit vraiment se plonger dans nos personnages. Même moi, j'ai du mal à regarder la captation de cette prestation car c'est le total opposé de ce que je suis dans la vie."

Sans surprise, Dakota et Nadia se sont qualifiés pour la demi-finale. Le candidat n'a pas caché qu'ils ressentait "une petite pression" car ils ne veulent pas décevoir le public. Ils devraient l'émouvoir à nouveau car leur prochain numéro abordera le même thème : "On ne pense pas avoir tout dit sur ce sujet, donc nous allons rester dans ce registre. Cette première prestation n'est qu'un acte de notre pièce qui en comporte trois. Si on a la chance d'aller plus loin, on aimerait vraiment la présenter en totalité."