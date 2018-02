Dakota Johnson : À 8 ans, sa 1re pub "gênante" au côté de sa mère...

Invitée au côté de Jamie Dornan sur le plateau de C à vous le 5 février 2018, Dakota Johnson a été confrontée à quelques images d'archives en lien avec sa filiation et notamment sa mère Melanie Griffith. Pierre Lescure, l'un des chroniqueurs de l'émission diffusée par France 5, a par exemple retrouvé une publicité pour du lait dans laquelle Dakota apparaît au côté de sa mère, de sa petite soeur Stella et de son grand frère Jesse Johnson (35 ans aujourd'hui).

Face à son partenaire de jeu amusé dans Cinquante nuances plus claires, la jeune actrice de 28 ans a confié une anecdote amusante sur ce shooting photo. Tout en autodérision. "Je devais avoir 8 ans environ, c'est censé être drôle mais en fait tout le monde en parle. J'avais un front très large, n'est-ce pas. (...) Avec la lumière du shooting, il y avait des reflets et ma mère a dû me tenir le front d'une manière un peu stratégique. On a l'impression qu'elle veut être très gentille, mais en fait elle voulait juste s'assurer que ça ne fasse pas de reflets avec mon front", raconte la comédienne, visiblement gênée et amusée par cette archive. "On m'a dit que ça n'avait pas été une très bonne expérience pour vous, que vous n'aviez pas beaucoup aimé cette histoire", avait lancé Pierre Lescure à son invitée, qui a effectivement acquiescé.

Quelques minutes après, elle a découvert pour la première fois une vieille vidéo de sa maman évoquant un passage à un casting où elle avait refusé d'embrasser un acteur qu'elle ne connaissait pas pour les besoins de l'audition. Face caméra, la jolie Dakota n'a pu cacher son émotion, les yeux emplis de larmes...