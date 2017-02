Dakota Johnson et Jamie Dornan "gênants" : Nouveau malaise aux Oscars ?

Si les remettants des Oscars s'abstiennent la plupart du temps de faire de l'humour, certains cherchent tout de même à sortir du lot. C'est le cas du fameux tandem de la saga Fifty Shades, Jamie Dornan et Dakota Johnson. Le couple actuellement à l'affiche de Cinquante nuances plus sombres devait remettre l'Oscar des meilleurs décors (remporté par La La Land). Débarquant sur scène, les deux complices ont tenté de faire de l'humour... pendant dix secondes. Dix secondes de trop pour bon nombre d'internautes et d'observateurs.

"Tu me sembles familier", lui a lâché l'interprète d'Anastasia Steele, ce à quoi son partenaire à répondu en marmonnant un "Je suis sûr que oui" peu convaincu, avant que la jeune femme ne conclue par un rictus pince-sans-rire gêné. Autant dire que la scène, plutôt gênante, a fait réagir sur la Toile. Pour beaucoup, il s'agit de la preuve ultime de l'absence totale d'alchimie entre les deux comédiens. "Dakota Johnson et Jamie Dornan ont fini par atteindre les sommets du bizarre", écrit une internaute, tandis qu'une autre ironise sur ce qu'aurait dû être la véritable réponse du bel Irlandais s'il avait été sincère. Selon un autre spectateur, les acteurs ont été "les pires remettants" du soir, alors que plusieurs médias qualifient la séquence de "gênante".