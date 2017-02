Dakota Johnson et Jamie Dornan : "Nous avons une relation très spéciale"

Cela ressemble presque à la création d'un mythe. Depuis l'annonce de leur casting par Universal pour devenir les deux visages de la trilogie Fifty Shades au cinéma, Dakota Johnson et Jamie Dornan ont fait l'objet de multiples rumeurs. L'une d'elles est constamment revenue sur le tapis, sans jamais être vraiment élucidée. L'interprète d'Anastasia Steele et son partenaire de jeu s'entendent-ils aussi bien qu'ils le prétendent ?

Par le passé, les deux comédiens ont laissé des indices parfois douteux sur leur relation et l'alchimie entre eux. Des observateurs avaient perçu de la lassitude, et un certain manque de complicité avait également trahi les bonnes intentions du séduisant acteur britannique avec la jolie Américaine. Bref, c'était à se demander si le duo ne jouait pas à un drôle de jeu pour assurer la promotion de Cinquante nuances de Grey.

Conséquence, avant même de débuter celle de Fifty Shades Darker, il serait bon de mettre les points sur les i sur leur relation. Cette réponse, c'est la fille de Melanie Griffith et Don Johnson qu'il l'a donnée à Paris Match. "Nous avons une relation très spéciale, a expliqué la jeune star. Je suis proche de la femme de Jamie, de ses enfants. C'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Il existe de nombreuses franchises à Hollywood mais, à mon avis, c'est la seule où les acteurs ont pu développer une véritable amitié."

Jamie Dornan a lui-même confirmé les dires de Dakota. "Quand on travaille, c'est treize heures par jour. Nous avons donc le temps de vraiment bien nous connaître, a confié l'Irlandais sexy à Match. Cela crée des liens, des souvenirs. Beaucoup de gens penseront peut-être que ce n'est que du cinéma, mais cette amitié est née assez facilement. Nous avions la même approche de nos rôles, nous étions aussi capables d'en rire, surtout après des scènes très intenses... Nous sommes désormais profondément liés. Le succès, nous l'avons vécu ensemble, les épreuves aussi." C'est on ne peut plus clair !