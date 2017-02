Dakota Johnson et le sexe : Des confessions ultra-coquines...

Si elle joue la prude et coincée Anastasia Steele dans la saga Fifty Shades, Dakota Johnson ne ressemble en rien à son personnage. N'allez pas croire que la fille de Melanie Griffith est du genre farouche et ultra-pudique, notamment lorsqu'il s'agit de parler sexe. Dans une interview accordée à Vogue – dont elle faisait la couverture –, l'héroïne de Fifty Shades Darker (en salles le 8 février) se lâche complètement.

"Je ne veux pas voir quelqu'un porter un soutien-gorge ou une culotte dans une scène de sexe. Il faut être honnête, les gens sont nus quand ils baisent", déclare-t-elle ainsi très franchement à Vogue. L'actrice de 27 ans, qui se dit "fascinée par les jeunes femmes qui assument leur sexualité", poursuit ses confidences à propos de la nudité à l'écran et notamment sur sa propre poitrine. "Est-ce que j'arrêterai les scènes de nu quand mes seins commenceront à pendre ? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurai une attitude plus européenne par rapport à tout ça", suggère la comédienne.

Sans fard, elle évoque également ses scènes de sexe avec Jamie Dornan, l'interprète de Christian Grey. Si, par le passé, elle a pu exprimer une lassitude et une certaine pudeur, notamment lors des scènes sadomasochistes, Dakota Johnson semble loin de tout cela. "Moi et Jamie travaillons en grande proximité depuis tellement longtemps qu'il n'y a plus d'inhibition entre nous, c'était en fait très authentique et on était en confiance l'un avec l'autre, dit-elle des scènes hot avec son partenaire. Mais j'ai eu de la chance ! Qu'est-ce qui serait arrivé s'il avait été un vrai con ?" De quoi confirmer que de l'alchimie entre les deux acteurs, il y en a bien eu, contrairement à ce que certains signes ont laissé à penser...