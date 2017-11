Dakota Johnson (Fifty Shades) en couple avec Chris Martin ? On dirait bien...

Après avoir brouillé les pistes, Dakota Johnson serait-elle en train de confirmer qu'elle est en couple ? La star de la franchise Fifty Shades – dont le dernier opus Cinquante nuances plus claires sortira en février 2018 – entretient un flou sur sa vie sentimentale depuis quelques semaines. À quelques jours d'intervalle, elle a été vue en train de dîner en tête à tête avec Chris Martin, le leader de Coldplay, dans un restaurant japonais. Puis, à New York, elle a été croisée avec Jon Hamm, acteur de la série Mad Men et de dix-huit ans son aîné. Puis début novembre, le Daily Mail révélait que Dakota et son ex Matthew Hitt (membre du groupe de rock Downers) avaient été vus dans le même hôtel de Manhattan. Enfin, la Page Six affirmait qu'Elon Musk, le milliardaire et ex d'Amber Heard, avait pris un vol pour Rio de Janeiro pour rejoindre la fille de Melanie Griffith et Don Johnson, laquelle assistait aux renouvellements des voeux du manager Guy Oseary.

Dernier acte, et non des moindres, de cette intrigue digne d'un soap opera : Dakota Johnson a été vue en Argentine, à Buenos Aires, assistant au dernier concert de la tournée mondiale de Coldplay. L'actrice a été filmée alors qu'elle se trouvait dans la console son et lumières qui se trouvait au milieu du stade. Et, visiblement détendue, elle avait le sourire.