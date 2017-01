Dakota Johnson : La star de 50 Shades of Grey révèle sa passion des sex toys...

Réputée pour sa discrétion, Dakota Johnson n'a toutefois pas peur de partager quelques fois des anecdotes croustillantes au sujet de sa vie privée. Qu'on se le dise, certaines révélations risqueront de peut-être beaucoup plaire à ses admirateurs...

En pleine promotion pour défendre la sortie du film Fifty Shades Darker, suite tant attendue du premier volet Fifty Shades of Grey (le 7 février au cinéma), l'actrice de 27 ans a donné une interview à l'édition britannique du magazine Glamour pour révéler qu'elle s'était découvert une passion pour les sextoys lors du tournage de la saga de romance érotique.

"Certaines choses sont vraiment jolies. Lorsque nous avons commencé à tourner le premier film, ce n'était pas du tout un univers que je connaissais. J'ai vite découvert qu'il y avait toutes sortes de niveaux. Il y a certaines choses qui sont vraiment repoussantes et désagréables, et puis il y a aussi des jouets qui sont vraiment beaux, complexes et chic. En réalité, plein d'aspects en rapport au monde du BDSM [Bondage et Discipline, Domination et Soumission, Sadomasochisme, NDLR] sont vraiment magnifiques", a-t-elle déclaré.

L'interprète d'Anastasia Steele a par ailleurs évoqué les nombreuses scènes de sexe tournées avec son partenaire, le beau Jamie Dornan, affirmant de nouveau qu'elle refusait que ses parents, les acteurs Melanie Griffith et Don Johnson, la voient toute nue au cinéma. "Ils n'ont pas vu les films car c'est délicat. C'est beaucoup trop embarrassant pour eux. (...) Je trouve que c'est un peu inapproprié pour ma famille", a-t-elle concédé.