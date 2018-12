Dakota Johnson lumineuse et Gilles Lellouche amoureux à Marrakech

Rendez-vous devenu incontournable, le Festival international du film de Marrakech a ouvert ses portes pour la 17e édition. Un événement haut en couleur marqué les 1er et 2 décembre 2018 par une pluie de stars sur le red carpet marocain, au lendemain de la cérémonie d'ouverture. En tête de liste notamment, Robert De Niro. Comme un juste retour des choses, deux semaines après l'hommage à Martin Scorsese à New York, c'est le cinéaste américain qui a rendu hommage à l'un de ses acteurs fétiches, dirigé dans tant de classiques – de l'inoubliable Taxi Driver à Mean Streets à Raging Bull et La Valse des pantins.

Sur le tapis rouge du 2 décembre, un casting cinq étoiles notamment marqué par la présence de Dakota Johnson. L'actrice actuellement à l'affiche du remake de Suspiria fait partie du jury, aux côtés de James Gray mais également de l'acteur allemand Daniel Brühl. On a aussi croisé Chiara Mastroianni et des habitués du festival, comme Melita Toscan du Plantier, Christian Louboutin et Christophe Guillarmé (qui avait habillé Assa Sylla d'une robe en dentelle géométrique blanche). Laurence Fishburne, JR en compagnie d'Agnès Varda – qui a été honorée dimanche soir – la belle Valeria Golino (et l'équipe de son film Euforia, à savoir Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio et Valentina Cervi) étaient de la partie, tout comme Tahar Rahim, Kevin Dillon, Aure Atika, Guillermo Del Toro ou encore Kim Morgan.

Parterre de stars

Le 1er décembre, c'était Robert De Niro la vedette du soir. Aux côtés de son ami Martin Scorsese, l'iconique acteur américain en a profité pour rappeler son engagement et dénoncer "la version grotesque du nationalisme" portée selon lui par la politique du président américain Donald Trump. "Malheureusement, dans mon pays, nous vivons une version grotesque du nationalisme, (....) marquée par la cupidité, la xénophobie et l'égoïsme sous la bannière de 'l'Amérique d'abord'", a-t-il lancé sous un tonnerre d'applaudissements.

Sur le tapis rouge, on avait pu croiser Tahar Rahim, Mélanie Thierry, Gilles Lellouche et sa compagne Alizée Guinochet, Laurent Lafitte, Vladimir Consigny, Louise Kugelberg et son compagnon Julian Schnabel, Patricia Contreras et Blanca Blanco (toutes deux habillées par Christophe Guillarmé), James Gray et sa femme Alexandra Dickson Gray, Kevin Dillon et sa compagne Shannon Lewis ou encore Vincent Perez et sa femme Karine Silla.

La veille, vendredi 30 novembre, Marrakech s'ouvrait en fanfare avec bon nombre des stars citées ci-dessus, mais également Robert Pattinson, le chanteur Matthieu Chédid, Babsie Steger, le jury au grand complet - Ileana D'Cruz, Laurent Cantet, Dakota Johnson, Tala Hadid, James Gray (président), Joana Hadjithomas, Daniel Bruhl, Lynne Ramsay et Michel Franco – et Rachid M'Barki.