Dakota Johnson repérée à des rencards avec deux hommes différents...

Il y a du rapprochement dans l'air. Selon les informations du magazine People, Dakota Johnson et Chris Martin ont été repérés par des témoins en train de savourer un dîner en tête à tête dans un restaurant japonais de Los Angeles, mardi 10 octobre. Le courant est vraisemblablement très bien passé entre l'actrice de 28 ans et le chanteur de 40 ans, qui étaient "proches, rieurs et tendres".

Dans un même temps, la Page Six assure que la star de la saga 50 Shades of Grey, qui a définitivement rompu avec le musicien Matthew Hitt en 2016 après deux ans de relation, avait eu un autre rencard. D'après nos confrères américains, elle a ainsi partagé un moment complice avec le comédien Jon Hamm (46 ans) dans un bar de New York, jeudi dernier (5 octobre). "Ils avaient l'air d'apprécier le temps qu'ils passaient ensemble", a glissé l'informateur.

Si la fille de Melanie Griffith a déjà passé du temps avec l'ex-vedette de la série Mad Men au cours des récents mois (ils se seraient notamment croisés à l'anniversaire d'Elton John en avril dernier), c'est en revanche la première fois qu'elle est vue au bras de Chris Martin. La jolie brune a-t-elle décidé de papillonner pour se donner toutes les chances de trouver l'homme idéal ou a-t-elle simplement élargi son cercle d'amis ? Le temps le dira.

De son côté, le leader du groupe Coldplay (séparé de Gwyneth Paltrow depuis trois et demi et père de ses enfants Apple, 13 ans, et Moses, 11 ans) avait fait l'objet de rumeurs concernant une idylle avec l'actrice anglaise Annabelle Wallis (vue cette année dans le reboot de La Momie), supposément débutée en 2015. Un an auparavant, le musicien anglais avait discrètement partagé la vie de Jennifer Lawrence durant quelques semaines.

Officiellement célibataire depuis sa rupture avec Jennifer Westfeldt, avec laquelle il avait vécu une histoire de dix-huit années jusqu'à l'annonce de leur séparation en 2015, Jon Hamm s'était quant à lui brièvement rapproché de l'actrice Jenny Slate (ex de Chris Evans) en juin dernier.