Dakota Johnson symbole sexuel : Ça n'inspire "rien" à son iconique grand-mère

Parmi les grandes dynasties hollywoodiennes, impossible d'oublier celle dont Dakota Johnson est la nouvelle figure de proue. Fille de Melanie Griffith et Don Johnson, petite-fille de Tippi Hedren, la jeune star américaine est devenue un sex symbol depuis Cinquante nuances de Grey et ses deux suites – dont le troisième volet, Fifty Shades Freed, sortira chez nous le 7 février. Un symbole sexuel incarné par une jeune étudiante qui tombe amoureuse d'un businessman richissime complètement addict au sado-masochisme.

Interrogée par Première sur le nouveau statut de sa petite-fille et sur ce que cela lui inspirait, Tippi Hedren se montre cash. "Rien. Je me suis débrouillée pour ne pas voir les films", confirme l'actrice iconique. Simple gêne de la voir se faire fouetter ou absence d'intérêt totale pour sa performance ? L'actrice des Oiseaux ne répond pas à la question, mais elle revient bien volontiers sur les propos qu'elle a tenus dans son livre Tippi: A Memoir, dans lequel elle révélait avoir été harcelée et agressée par Alfred Hitchcock. "Je n'estime pas qu'on ait 'abusé' de moi", tempère l'actrice qui "doit tout à Hitchcock". "Il m'a donné une opportunité extraordinaire. Il m'a permis de réinventer complètement ma vie, alors que ma carrière de mannequin touchait à sa fin et que je n'avais jamais caressé l'idée de devenir actrice. Mais cette reconnaissance ne m'empêche pas d'éprouver également une forme de dégoût vis-à-vis de la façon obsessionnelle et possessive avec laquelle il m'a traitée", assure celle pour qui "il faut savoir faire la part des choses".

"Si je suis devenue un exemple ou un symbole, c'est justement parce que j'ai su très vite ériger une barrière infranchissable sur ce qui était tolérable et ce qui ne l'était pas, et que cela a inspiré pas mal de femmes", conclut-elle. On peut être sûr que Dakota Johnson fait partie de ces femmes. Sera-t-elle dans le futur cette icône féministe ?