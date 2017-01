Dalida – L'hommage d'Orlando, 30 ans après sa mort : "Elle est intemporelle"

Cette année 2017 marquera le trentième anniversaire de la mort de Dalida. Le 3 mai 1987, la célèbre chanteuse "italienne d'origine égyptienne" mettait fin à ses jours, accompagnant son geste irrémédiable de ces mots : "La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi...".

Trente ans plus tard, l'interprète de Bambino reste bien vivante dans le coeur de ses millions de fans. 120 millions d'albums vendus de son vivant, et 20 millions d'autres supplémentaires depuis sa disparition. "Le miracle, c'est qu'elle est intemporelle!", a confié son frère et producteur Orlando, lors d'une récente interview pour l'AFP.

"Pour entrer dans le coeur des gens, il ne faut pas seulement vendre des disques et remplir des salles. Il faut aussi que votre vie personnelle soit à la hauteur de la vie artistique. Et elle a payé très cher. Parfois, je me dis que Iolanda s'est retirée pour que Dalida entre dans l'éternité", a-t-il ajouté à quelques jours de la sortie du biopic qui lui sera consacré.

Lisa Azuelos a réalisé un film d'une justesse époustouflante, en salles le 11 janvier prochain, qui a bouleversé jusqu'au gestionnaire de l'oeuvre de Dalida, incarnée à l'écran par la talentueuse Sveva Alviti. "Au premier visionnage, j'ai ressenti un grand choc tellement la vérité apparaît. J'ai vu la vie de Dalida et la mienne défiler à l'écran", a-t-il assuré.

Les hommages se multiplient

Lisa Azuelos n'est pas la seule à rendre hommage à l'icône cette année. Iolanda Gigliotti, de son vrai nom, sera de retour sur scène grâce à un hologramme dans le spectacle Hit Parade, à partir du 12 janvier au palais des Congrès de Paris suivi d'une tournée en France, Suisse et Belgique. Le palais Galliéra consacrera ensuite une exposition à sa garde-robe, du 27 avril au 13 août prochain tandis qu'une dizaine de beaux ouvrages feront la part belle à la vie de la chanteuse tourmentée.

Parmi ses livres : Dalida, une vie pour l'amour de Jacques Pessis (aux éditions Tohu-Bohu) accompagné de 35 documents personnels fac-similés dévoilés pour la première fois par son frère Orlando ; une biographie illustrée Chez Dalida, le temps d'aimer aux éditions du Rocher ; ou encore Dalida sur le divan, une réflexion du psychanalyste Joseph Agostini (aux éditions EnVolumes) ainsi qu'un Récit de la vie de Iolanda Gigliotti par le journaliste David Lelait-Helo, préfacé par Line Renaud.

Enfin Universal Music publie aussi l'intégrale de Dalida, depuis ses premiers enregistrements jusqu'à ses derniers grands succès ainsi qu'un triple best-of regroupant ses 50 plus belles chansons quand France 3 lui consacrera aussi une soirée spéciale, composée d'un portrait et d'un documentaire, le 13 janvier prochain.

Coline Chavaroche