Dalida : Son neveu adoré partage de tendres souvenirs

Alors qu'est sorti ce mercredi 11 janvier le film Dalida, les portraits de la regrettée chanteuse se multiplient. Mais pour en apprendre plus sur la femme qui se cachait derrière l'artiste, le mieux reste encore d'interroger ses proches. Comme Luigi, son neveu...

Âgé de 50 ans, Luigi était le fils d'Orlando, le frère aîné de Dalida, mort en 1992. A ne pas confondre avec "l'autre Orlando", le deuxième frère de la chanteuse qui était aussi son impresario et qui a pris le nom de son frère alors qu'il se prénomme en réalité Bruno. Dans les pages de Paris Match, le neveu de la star, qui porte le même prénom que Luigi Tenco, un compagnon de sa tante, est revenu sur plusieurs de ses souvenirs, dressant un portrait forcément flatteur de Dalida, laquelle n'a jamais pu avoir d'enfant. "A 3 ans, je la suivais partout et je ne me séparais jamais du petit mange-disque rouge dans lequel je mettais le 45-tours de ma chanteuse préférée : Darla dirladada, son tube de 1970", se rappelle-t-il. De son enfance, il se souvient aussi que la star ne se faisait pas prier pour se déguiser en Père Noël ou pour en faire venir un afin de réjouir les enfants.

Dalida a aussi joué un rôle de deuxième maman pour Luigi, notamment pendant sa scolarité difficile. "Elle m'expliquait qu'il fallait travailler. Que ce sont notre savoir, notre culture qui nous rendent intéressants. Elle-même avait cherché à apprendre", dit-il. D'ailleurs, la chanteuse n'avait pas que des centaines de chansons à la maison mais aussi une énorme bibliothèque composée de divers ouvrages philosophiques. Un livre a marqué les esprits de Luigi, lequel trouve qu'il définit parfaitement sa tante : La puissance et la fragilité, du Pr Hamburger. Et puis Dalida enseignait aussi l'école de la vie, invitant son neveu à faire des erreurs pour mieux apprendre. Douce, Dalida pouvait cependant aussi être colérique, ne supportant pas, par exemple, de perdre...

Les spectateurs sont invités à découvrir un peu plus la vie de la star dans le film de Lisa Azuelos, lequel est arrivé en tête des entrées pour son premier jour d'exploitation.

L'interview de Luigi est à lire dans Paris Match, en kiosques le 12 janvier 2017.

Thomas Montet